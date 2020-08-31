Российский фильм «Вратарь Галактики» возглавил кинопрокат в странах СНГ

Приключенческая картина режиссера Джаника Файзиева за выходные собрала свыше 37 миллионов рублей. Такие данные приводит профильный сайт kinobussines.com. Следом за ней идет американский боевик Рика Романа Во «Гренландия» — у нее чуть больше 30 миллионов рублей.

На третьей строчке с большим отставанием южнокорейский фильм ужасов «Поезд в Пусан 2: Полуостров», собравший за минувшие субботу и воскресенье 7,5 миллионов.