AliExpress объявил о запуске в России экспресс-доставки продуктов

Новая услуга будет доступна в четырех регионах России – Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и ленинградской области, пишет газета РБК. Первым партнером маркетплейса, специализирующийся на отправке товаров из Китая, стал сервис «Самокат». У них общий владелец.

Как отмечает издание, в нашей стране AliExpress уже торгует продовольственными товарами, однако большая часть ассортимента – продукты с длительным сроком хранения, которые доставляют в течение двух дней. Новый сервис обещает доставку за полчаса.