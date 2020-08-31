В Турции протестируют собственные жидкостные ракетные двигатели

Об этих планах рассказал президент Реджеп Эрдоган, выступая на церемонии открытия предприятия Roketsan. Как сообщает агентство «РИА Новости», Анкара стремится производить самостоятельно оборудование оборонной промышленности, импорт которого составляет порядка 70%. В частности, глава государства пообещал, что до конца года на вооружение поступит первая турецкая морская ракета «Ястреб». По выражению Эрдогана, Турция теперь «в космической лиге».