Национальная разведка США сочла преувеличенной угрозу со стороны России

Глава спецслужбы Джон Рэтклифф в интервью телеканалу Fox News обвинил ряд конгрессменов в том, что они сознательно пытаются создать у американцев впечатление, что Москва для Вашингтона опаснее, чем Пекин. По мнению же Рэтклиффа все обстоит с точностью до наоборот. «Любой, кто говорит иначе, политизирует работу разведки ради собственных целей», — добавил он.

Ранее ведомство решило отказаться от брифингов по безопасности, которые проводились для Конгресса в преддверии выборов. Дональд Трамп объяснил это утечками информации.