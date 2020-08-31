Президент Черногории не признал поражение своей партии на выборах

Глава государства отметил, что пока результаты показывают, что правящая Демократическая партия социалистов набирает 40 мест в парламенте, столько же, сколько и оппозиционные силы, и вопрос о том, кому отойдет решающий мандат, остается открытым. В связи с этим Мило Джуканович призвал дождаться официальных результатов.
Ранее лидеры оппозиции поспешили объявить о «падении режима». Данные экзитполов показали, что в совокупности оппоненты правящей партии, находящейся у власти уже более 30 лет, набирают больше голосов.
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Глава государства отметил, что пока результаты показывают, что правящая Демократическая партия социалистов набирает 40 мест в парламенте, столько же, сколько и оппозиционные силы, и вопрос о том, кому отойдет решающий мандат, остается открытым. В связи с этим Мило Джуканович призвал дождаться официальных результатов.