Футболистов Александра Соболева и Даниилу Фомина вызвали в сборную России

Нападающий «Спартака» и полузащитник московского «Динамо» будут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций с командами Сербии и Венгрии. Об изменениях в составе говорится в твиттере сборной. Уже сегодня подопечные Станислава Черчесова проведут в Новогорске очередную тренировку.

Соболев и Фомин заменят форварда тульского «Арсенала» Евгения Луценко и полузащитника «Монако» Александра Головина, ранее получивших травмы.