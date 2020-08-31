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02:06, 31 августа 2020

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эксперты Бюро кредитных историй отмечают, что все больше граждан тратят деньги с карт уже в первый месяц после их получения – доля таких клиентов банков в июле приблизилась к отметке в 70%. Это рекордная величина за весь период наблюдения, то есть за пять лет – пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные БКИ.
Эксперты считают, что карантин мог изменить финансовые привычки граждан. Теперь все меньше людей берут кредитки «на всякий случай».  



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