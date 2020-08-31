Эксперты Бюро кредитных историй отмечают, что все больше граждан тратят деньги с карт уже в первый месяц после их получения – доля таких клиентов банков в июле приблизилась к отметке в 70%. Это рекордная величина за весь период наблюдения, то есть за пять лет – пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные БКИ.
Эксперты считают, что карантин мог изменить финансовые привычки граждан. Теперь все меньше людей берут кредитки «на всякий случай».
Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами
Эксперты Бюро кредитных историй отмечают, что все больше граждан тратят деньги с карт уже в первый месяц после их получения – доля таких клиентов банков в июле приблизилась к отметке в 70%. Это рекордная величина за весь период наблюдения, то есть за пять лет – пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные БКИ.