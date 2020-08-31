Армения нацелилась на покупку новых партий российских истребителей

Министр обороны республики Давид Тоноян рассказал радиостанции «Свобода», что сейчас идут переговоры по приобретению самолетов Су-30. О первой сделке, в рамках которой Ереван купил четыре боевые машины стало известно еще в прошлом году.

Как напоминает газета «Коммерсант», еще раньше – в 2012-м, — стороны подписали документ, подразумевающий передачу Армении как минимум одной эскадрильи, но из-за финансовых сложностей заказчика контракт в силу так и не вступил.