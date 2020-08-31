МИД Германии намерен вызвать белорусского посла в связи с высылкой журналистов

На днях стало известно, что белорусское внешнеполитическое ведомство лишило аккредитации сотрудников агентств Рейтер, «Ассошиэйтед Пресс», «Франс Пресс», изданий ВВС, «Немецкая волна» и других зарубежных СМИ.

Журналистов высылают на фоне не утихающих уличных волнений, начавшихся после президентских выборов. Накануне в Минске и других городах страны прошли очередные акции протеста. По оценкам очевидцев на марш в белорусской столице вышли десятки тысяч человек.