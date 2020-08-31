Полиция начала проверку по факту избиения бывшего фигуранта «московского дела» Егора Жукова

Речь идет о статье «Побои» — передает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

Соратник Жукова Евгений Овчаров сообщил, что нападавших было двое. Они атаковали журналиста «Эха Москвы» накануне около 10 часов вечера. Угрозы Жукову поступают постоянно, начиная с прошлого года, когда проходила кампания в Мосгордуму. Это уже второе нападение за неделю. 24 июля ему удалось скрыться от злоумышленников.