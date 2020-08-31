Золотые медали Всемирной шахматной онлайн-олимпиады получат сразу две команды

Соответствующее решение принял глава FIDE Аркадий Дворкович после того, как Индия опротестовала итоги первенства, победителем которого стала Россия. В первом финальном матче шесть партий завершились вничью, во втором наша сборная одержала победу, однако представители Индии пожаловались на разрыв интернет-соединения.

Как говорится в официальном пресс-релизе на сайте Международной шахматной федерации, апелляционный комитет изучил все доказательства после чего было принято решение о награждении обеих команд.