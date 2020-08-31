Речь идет о более 30 тысячах карт клиентов маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая – пишет газета РБК. В сети распространяется файл с указанием имен пользователей, их контактных данных и адресах.
В ВТБ заверили, что сохранности денег клиентов ничего не угрожает: эти данные не позволяют предпринимать каких-либо действий с их счетами.
На прошлой неделе ЦБ и Visa уже обращали внимание на крупную утечку банковских карт пользователей Joom. Тогда речь шла о клиентах крупных российских и зарубежных банков.
Данные карт клиентов ВТБ утекли в открытый доступ
Речь идет о более 30 тысячах карт клиентов маркетплейса Joom, который специализируется на доставке товаров из Китая – пишет газета РБК. В сети распространяется файл с указанием имен пользователей, их контактных данных и адресах.