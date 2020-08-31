В Черногории по итогам выборов в парламент лидеры оппозиции объявили о «падении режима»

По данным экзитполов, коалиция «За будущее Черногории», движение «Демократы» и партия URA в общей сложности набирают заметно больше голосов, чем правящая более 30 лет Демократическая партия социалистов. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». В случае объединения оппозиционные силы могут прервать монополию партии главы Черногории Мило Джукановича.