Белорусский Генштаб заподозрил западные страны в наращивании военного потенциала

Начальник главного управления Руслан Косыгин в эфире телеканала «ОНТ» отметил, что на территории соседних государств на постоянной основе находятся более 10 тысяч военных, свыше 40 летательных аппаратов и полтысячи единиц тяжелой техники. Одновременно с этим, по его словам, Европа усилила разведывательную деятельность против Белоруссии.

Ранее президент Александр Лукашенко говорил, что привел в состояние боеготовности половину армии и не исключает «худший вариант», то есть военную агрессию на западных границах страны.