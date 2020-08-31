В Москве, по подсчетам оперативного штаба, скончались еще 12 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв достигло 4821. Всего в городе с начала эпидемии уже более 260 тысяч зараженных. Большинство из них выздоровели.

На прошлой неделе власти предупредили об угрозе новой вспышки в стране, которая может произойти осенью. Мэр Москвы Сергей Собянин между тем выразил уверенность, что окончательно победить коронавирус получится в ближайшие полгода. Градоначальник связал это с разработкой вакцин и развитием медицинских технологий.