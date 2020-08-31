Пресненский суд вернется сегодня к рассмотрению уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова

Прошлое заседание перенесли, чтобы дать обвиняемому время найти новых адвокатов. От прежних он отказался.

На предыдущее заседание Михаил Ефремов пришел один и попросил провести биологическую экспертизу подушки безопасности пассажирского сиденья, пока он ищет новых защитников. Но судья заявила, что не может рассматривать данный вопрос без участия адвокатов. Ранее артист отказался от своих защитников Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргародской. Они придерживались линии защиты, согласно которой, за рулем машины сидел не Ефремов, а кто-то другой. Это, по словам Пашаева, доказывается наличием посторонних биологических следов на подушке безопасности.

Авария со смертельным исходом произошла 8 июня в центре Москвы. Машина артиста выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Лада». Ее водитель, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и умер в больнице.

Максимальное наказание по статье, по которой проходит артист, составляет 12 лет колонии.