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00:04, 31 августа 2020

В Гааге после двухмесячного перерыва возобновятся судебные слушания по делу о сбитом малазийском «Боинге»

Тем самым начинается третий блок разбирательства.

Последнее заседание перед перерывом, завершившееся в начале июля, было посвящено запросам защиты одного из обвиняемых в крушении «Боинга» Олега Пулатова. Адвокаты поставили под сомнение результаты расследования и просили провести множество новых экспертиз и допросов. Одну из версий, которую они предложили проверить – о том, что малазийский лайнер мог быть сбит в небе над Донбассом украинским военным самолетом, несмотря на то, что международное следствие это отвергло. Кроме того, Окружной суд Гааги удовлетворил ходатайство о допросе экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» и о дополнительном запросе на рассекречивание американских спутниковых снимков. Вместе с тем, многие другие ходатайства отклонены или отложены.

Всего обвиняемыми по делу о сбитом «Боинге» считаются четыре человека – экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин и его подчиненные Леонид Харченко, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Никто из них не присутствуют на процессе лично, а адвокаты есть только у Пулатова. Следствие настаивает, что они причастны к перевозке из России в Донбасс зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит «Боинг».

В результате крушения «Боинга» в июле 2014 года погибли почти 300 человек. Россия свою причастность к случившемуся отрицает.



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