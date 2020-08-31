Фигурант московского дела Егор Жуков избит у своего дома в Москве

По словам очевидцев, на которых ссылается телеграм канал «Команда Жукова», на Егора напали два человека, которые сразу скрылись на самокатах. По словам пресс-секретаря «Команды Жукова» Стаса Топоркова, Жуков уже написал заявление в полицию, скорая констатировала травму головы и рекомендовала госпитализацию. Сейчас Жукова везут в больницу, чтобы сделать МРТ головного мозга. Комментариев столичного главка МВД пока не поступало. На Егора Жукова уже нападали 24 июля, но тогда ему удалось убежать.

Накануне также стало известно, что Жукова отчислили из магистратуры ВШЭ сразу после зачисления. По его словам, сотрудница приемной комиссии на условиях анонимности сообщила ему, что договор расторгли по указанию сверху за оппозиционную деятельность Жукова.