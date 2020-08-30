Президент Ливана Мишель Аун призвал к реформе конфессиональной системы управления страной

По мнению главы государства, она стала препятствием на пути социального развития и экономического подъема. В телеобращении к гражданам он подчеркнул, что нынешняя система управления превратилась в источник угрозы смуты и раскола. Президент предложил провозгласить Ливан светским государством и пообещал начать диалог по этому вопросу со всеми духовными лидерами и политическими силами. Ливан сейчас переживает глубокий кризис, усугубившийся взрывом 4 августа в порту Бейрута 3-х тыс тонн аммиачной селитры, в результате которого погибли 190 человек, а половина ливанской столицы оказалась в руинах и без жилья остались 300 тысяч человек.