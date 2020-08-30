В Москве соверешено нападение на Егора Жукова

Он избит возле своего дома. UPD: Как сообщил «Эху Москвы» соратник Егора Жукова Евгений Овчаров, Жуков вечером был гостем на стриме у Максима Каца. Около 22 часов на Егора возле дома напали двое. Ничего не говорили. Начали избивать. Нанесли несколько ударов. Угрозы Жукову, по словам Овчарова, поступают постоянно с прошлого года после кампании в МГД. В прошлый раз, рассказал Овчаров, нападение произошло после эфира на «Эхе Москвы», где Жуков критиковал в том числе Михаила Дегтярева.

Как сообщает в Телеграм-канале пресс-секретарь «Команды Жукова» Стас Топорков, на Егора Жукова, по словам очевидцев, напали двое человек, которые впоследствии скрылись на самокатах. Сейчас Жуков находится в ОВД по Можайскому району и ожидает бригаду скорой помощи.

Телеканал «Дождь» напоминает, что это уже второе нападение на Жукова за последнее время. 24 июля около полуночи двое неизвестных напали на Жукова возле подъезда его дома. Тогда ему удалось скрыться от нападавших, он не получил серьезных травм.