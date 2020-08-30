Фигурант «московского дела» Егор Жуков сообщил об отчислении из НИУ ВШЭ

Об этом решении он узнал почти сразу после информации о своем зачислении. Егор Жуков добавил, что через свой источник в руководстве вуза получил подтверждение слов ректора о нежелательности продолжения обучения.

Фигурант «московского дела» Егор Жуков уверен, что расформирование учебного направления в Высшей школе экономики связано с его желанием учиться по этой специальности. Он объясняет это политическими мотивами.

Многие студенты, преподаватели и выпускники убеждены, что руководство вуза избавляется от сотрудников и учащихся из-за их гражданской и политической позиции. Об этом «Эху» рассказал редактор студенческого журнала DOXA Армен Арамян. По его словам, многие активно выступают против такой политики, к примеру, независимый профсоюз преподавателей «Университетская солидарность».