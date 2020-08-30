Около полутора сотен человек задержали в Минске в ходе массовой акции оппозиции

Она прошла в виде многотысячного марша по центру города.

Большая часть стычек активистов с силовиками произошла в самом начале шествия. Омоновцы не позволили протестующим собираться на площадях, как это было запланировано. В результате колонны людей прорывали оцепление. По данным МВД, в отделы милиции доставлено 140 человек, включая трёх нападавших на милицейский микроавтобус — машину атаковали на проспекте Независимости, у неё разбито стекло и помят кузов. Как и в прошлое воскресенье, конечным пунктом шествия должна была стать площадь Флага возле Дворца независимости, это резиденция президента Александра Лукашенко. Поскольку у него сегодня день рождения, активисты несли с собой для него обидные подарки — например, гроб дня диктатуры или гигантского картонного таракана. У Дворца Независимости протестующие упёрлись в кордон из ОМОНа и спецтехники, за милицией также были видны несколько БТРов с вооруженными людьми. В итоге подарки для главы государства оставили возле оцепления, а когда начался дождь, большинство протестующих ушли. К оставшимся активистам вышел помощник Лукашенко Николай Латышенок. Он заявил, что протесты незаконны, что переговоры с оппозицией никто вести не будет и что власть готовит некую конституционную реформу.

Где находился президент Александр Лукашенко во время протестов, неясно. Однако его пресс-служба опубликовала фото, на котором он с автоматом идет возле Дворца Независимости