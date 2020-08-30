Законодатели Калифорнии создают целевую группу для рассмотрения вопроса о выплате репараций чернокожим потомкам рабов. Как передает Associated Press, сенат штата большинством голосов поддержал создание комиссии из девяти человек, которая будет принимать решение, в каких формах и в каком объеме будут предоставляться репарации. За создание группы проголосовали 33 сенатора, против — трое. Механизм по выплате репараций целевая группа должна разработать к июлю 2023 года.