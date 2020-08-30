В Одессе проведение «Марша равенства» закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами. По сведениям «Интерфакса», в полицию доставлены шестнадцать нарушителей общественного порядка. В отношении них будут составлены протоколы по статьям о мелком хулиганстве и злостном неповиновении полиции.