Пресс-секретарь Лукашенко прислала СМИ фотографию, на которой он стоит с автоматом на фоне Дворца Независимости

Пресс-секретарь Лукашенко прислала журналистам фотографию, на которой он запечетлен с с автоматом в руках на фоне Дворца Независимости. Таким образом она ответила на запросы прессы о том, где сейчас президент. В телеграм-канале «Пул первого» уточнили, что снимок сделан в 16:00, когда протестующие уже дошли до оцепления у резиденции главы государства. Однако «Радио Свобода» считает, что протестующих у в это время там еще не было, а когда они пришли, человека в такой одежде не видели.