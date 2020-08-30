Помощник президента Белоруссии Латышенок выходил сегодня к протестующим у резиденции президента в Минске

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок выходил сегодня к протестующим у резиденции президента в Минске. Как передает Tut.by, он сообщил об отказе властей вести переговоры с оппозицией. По словам помощника, переговоры будут только с инициативными группами, какими именно, он не уточнил. Жесткие действия сотрудников ОМОНа по отношению к демонстрантам в первые дни протестных акций он объяснил тем, что протестующие «строили баррикады и мешали другим жителям».