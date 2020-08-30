СК Белоруссии за последние 2 дня возбудил более 10 дел из-за угроз депутатам, судьям, членам избиркомов и учителей

СК Белоруссии за последние два дня возбудил более десяти уголовных дел из-за угроз депутатам, судьям, членам избирательных комиссий и учителей. Об этом сообщается на сайте ведомства. Всего с начала августа возбуждено около 50 подобных уголовных дел.