В Минске на протестной акции задержали, по данным МВД Белоруссии, 140 человек. Также протестующих обвинили в нападении на служебный автомобиль милиции. Пресс-служба МВД заявила, что «толпа людей» разбила лобовое стекло и повредила боковые части машины.