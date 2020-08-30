На горящем складе с лакокрасочными изделиями в Новосибирске на площади 200 кв. метров обрушилась кровля

Об этом ТАСС сообщили МЧС. Тушение осложняется хранящимися в складе газовыми баллонами и большим количеством других горючих материалов. Кроме того, зафиксировано недостаточное давление в противопожарном водопроводе. К месту тушения направлен пожарный поезд. Площадь пожара – 1 тыс. кв.м. По предварительным данным, пострадавших нет.