Помощник Лукашенко Латышенок вышел к протестующим в Минске и заявил, что протесты незаконны, а выборы прошли честно

Помощник Лукашенко Николай Латышенок вышел к протестующим в Минске и заявил, что протесты незаконны, а выборы прошли честно. По его словам, переговоров с оппозицией не будет — только с инициативными группами, а координационный совет оппозиции необходимо «отправить в Европу».