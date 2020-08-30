В Минске и других городах Беларуси прошли акции протеста

По оценкам журналистов, в минском марше приняли участие десятки тысяч человек. По оценке «Нашей Нивы» это были сотни тысяч. Кроме Минска акции прошли в Бресте, Могилеве, Витебске, Гомеле, Бобруйске и других городах. Демонстранты, как и во время предыдущих митингов, требовали отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов на пост президента страны. По данным МВД, задержаны 140 человек. Сегодня Лукашенко исполнилось 66 лет. Утром его по телефону поздравил Владимир Путин. А демонстранты в Минске поздравили Лукашенко «с днем свержения» и принесли ко Дворцу огромного картонного таракана, гроб для диктатуры и другие «подарки» со смыслом.