Александр Лукашенко сегодня во время протестов находился в своей резиденции в Минске

Во всяком случае, так утверждает близкий к пресс-службе главы государства Телеграм-канал «Пул Первого». Комментируя появившуюся в сетях фотографию Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках на фоне главного входа в резиденцию, телеграм-канал отметил, что она была сделана около 16:00, «в тот момент, когда протестующие находились у Дворца Независимости.