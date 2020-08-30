Помощник президента Белоруссии Латышенок считает, что против Лукашенко радикально настроены не более 20-30% населения

Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок считает, что против главы государства радикально настроены не более 20-30% населения. Сегодня Латышенок вышел к участникам протеста, собравшимся Дворца независимости в Минске. По его словам, переговоров с оппозицией не будет, только с инициативными группами, какими, он не уточнил.