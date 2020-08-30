Нового премьер-министра Японии после досрочной отставки Синдзо Абэ выберут в середине сентября

Как сообщает агентство Kyodo, правительство возглавит новый председатель правящей Либерально-демократической партии, которого должны выбрать 14 сентября. 17 сентября парламент соберется для обсуждения и утверждения кандидатуры нового премьера. На оба поста претендуют три кандидата: экс-глава Фумио Кисида, генсек правительства Есихидэ Суга и бывший глава Минобороны и министерства сельского хозяйства Сигэру Исиба.
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