Нового премьер-министра Японии после досрочной отставки Синдзо Абэ выберут в середине сентября

Как сообщает агентство Kyodo, правительство возглавит новый председатель правящей Либерально-демократической партии, которого должны выбрать 14 сентября. 17 сентября парламент соберется для обсуждения и утверждения кандидатуры нового премьера. На оба поста претендуют три кандидата: экс-глава Фумио Кисида, генсек правительства Есихидэ Суга и бывший глава Минобороны и министерства сельского хозяйства Сигэру Исиба.