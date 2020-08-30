В Новосибирске горит склад с лакокрасочной продукцией и пластиковыми изделиями. Как передает ТАСС, площадь пожара МЧС оценивает в 1 тыс. кв. метров. На место следует пожарный поезд.Пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности. К тушению привлечены 62 человека и 20 единиц техники.
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