В Новосибирске горит склад с лакокрасочной продукцией и пластиковыми изделиями. Как передает ТАСС, площадь пожара МЧС оценивает в 1 тыс. кв. метров. На место следует пожарный поезд.Пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности. К тушению привлечены 62 человека и 20 единиц техники.