Помощник Лукашенко Латышенок первым из аппарата президента пообщался с протестующими у резиденции главы государства

Помощник Лукашенко Николай Латышенок первым из аппарата президента пообщался с протестующими у резиденции главы государства. По его словам, жёсткий разгон протестов после выборов связан с возведением протестующими баррикад, переговоров властей с оппозицией не будет, диалог будет вестись только с инициативными группами, какими именно он не уточнил, Лукашенко находится в своей резиденции в Минске во дворце Республики.