Число задержанных на акции оппозиции в Минске выросло до 140, но цифра не окончательная. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Между тем СК Белоруссии сообщил более 150 случаев угроз в отношении должностных лиц в республике, с начала августа. В этой связи, по данным ведомства, возбуждено свыше 50 уголовных дел. В Следственном комитете пояснили, что уголовные дела расследуются по фактам угроз в отношении лиц, выполнявших «служебные обязанности, депутатов, судей и членов избирательных комиссий в целях воспрепятствования их законной деятельности.