Британская пресса утверждает, что «Барселона» согласилась продать Лионеля Месси в «Манчестер Сити»

Британская пресса утверждает, что «Барселона» согласилась продать аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Манчестер Сити».

После новостей о возможном уходе Месси из «Барселоны» в Англию его сватали многие футбольные эксперты. Все из-за того, что «Манчестером Сити» в качестве главного тренера руководит Хосеп Гвардиола – бывший тренер каталонской команды, с которым Месси завоевал всевозможные европейские и испанские титулы. Теперь же, по утверждениям британского таблоида Mirror, они смогут воссоединиться, если «Барселона» получит 280 млн евро – это может стать рекордным трансфером в истории. Рассматривается, по данным издания, и вариант со сделкой, в которую войдут несколько футболистов «Манчестер Сити» — в таком случае каталонцы якобы хотят доплаты в 134 млн евро.

Месси, который всю свою почти 20-летнюю карьеру провел в «Барселоне» и стал в ней одним из лучших футболистов мира, сообщил клубу о желании его покинуть на этой неделе. По данным испанской газеты Marca, сегодня нападающий не пришел на тестирование на коронавирус. Ряд источников сообщали также, что Месси намерен не участвовать в предсезонном сборе команды.

За время, проведенное в Барселоне, Лионель Месси 10 раз становился чемпионом Испании, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и трижды – Клубный чемпионат мира. Кроме того, он 6 раз признавался лучшим футболистом мира.