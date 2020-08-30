«Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе Алексея Миранчука

Московский «Локомотив» и «Аталанта» достигли принципиальной договоренности о переходе футболиста сборной России Алексея Миранчука в итальянский клуб. Об этом сообщается на сайте железнодорожников. Трансфер 24-летнего полузащитника завершится, когда Миранчук пройдет медицинское обследование. Сам футболист уже попрощался с болельщиками Локомотива после сегодняшнего матча с «Зенитом».