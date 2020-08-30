К посольству Белоруссии в Москве приходят люди, обеспокоенные ситуацией в Минске и других городах. Для многих из них важно поддержать своих сограждан, уставших от правления Александра Лукашенко. Об этом «Эху» рассказала одна из пришедших, Екатерина.

Люди, пришедшие к посольству, подчеркивают мирный характер как своей акции солидарности, так и протестов в белорусских городах.