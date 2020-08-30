Помощник президента Белоруссии Николай Латышенок заявил, что переговоров с оппозицией не будет. Соответствующий вопрос ему был задан, когда помощник вышел к протестующим у резиденции Лукашенко в Минске. Какие инициативные группы, он имеет в виду, Латышенок не уточнил. Жесткий разгон митингов 9-12 августа в Белоруссии Латышенок объяснил тем, что протестующие строили баррикады и перекрывали улицы.

Сам Лукашенко во время сегодняшних протестных акций, как утверждает близкий к пресс-службе главы государства Телеграм-канал Пул Первого, находился в своей резиденции в Минске.

Тем временем в МВД Белоруссии сообщили РИА «Новости» о 140 задержанных на акции оппозиции в Минске, но цифра не окончательная, данные уточняются.