Льюис Хэмилтон мстал победителем Гран-при Бельгии, очередного этапа чемпионата мира «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Бельгии, очередного этапа чемпионата мира «Формулы-1». Второе место занял его напарник по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал австралиец Макс Ферстаппен из Red Bull. Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri финишировал 11-м.