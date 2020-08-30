Петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счетом 0:0 в гостевом матче шестого тура РПЛ. Встреча прошла на «РЖД-Арене». «Зенит» набрал 13 очков в шести матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидерство в турнирной таблице накануне захватил «Спартак».