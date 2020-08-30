МВД Белоруссии подтвердило ввод в в Минск бронетехники. Как рассказала «Интерфаксe» официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова, в город введены БТР-80. По ее словам, это боевая машина, которая используется для усиления мер безопасности личного состава на несанкционированных массовых мероприятиях. При этом она отказалась уточнять, сколько именно единиц бронетехники введено в белорусскую столицу.