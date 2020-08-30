Недавний выход на поверхность российской АПЛ «Омск» около Аляски может быть связан с серьезной неисправностью

Недавний выход на поверхность российской атомной подлодки «Омск» около Аляски может быть связан с серьезной неисправностью. Такое предположение «Эху» высказал кандидат технических наук Вадим Лукашевич.

Министерство обороны России, по словам Вадима Лукашевича, утверждает, что всплытие было запланировано в рамках учений.