Во Франции разразился громкий шпионский скандал, связанный с Россией

В государственной измене французские власти заподозрили подполковника сухопутных войск. Он, как считает прокуратура Парижа, передавал российским спецслужбам документы особой важности. Началось расследование, подозреваемый арестован, он в тюрьме на юге Парижа, рассказала в эфире радиостанции Европа-1 министр обороны Франции Флоранс Парли.

Военный, по данным радиостанции служил на одной из баз НАТО в Италии. Именно там высокопоставленный офицер попал под подозрение. Французские спецслужбы узнали, что он контактирует с российским шпионом, агентом ГРУ. Подполковника Сухопутных войск Франции задержали на родине, куда он приехал в отпуск. Причём схватили его не сразу, только когда он собирался вернуться в Италию. Известно, что подозреваемому 50 лет. Он отец пятерых детей, у него в России есть дальние родственники, он свободно говорит на русском. В Минобороны уверяют, что власти Франции приняли все необходимые меры предосторожности. Высокопоставленному офицеру грозит 15 лет тюрьмы — именно такой срок могут дать за госизмену.

Российская сторона от комментариев пока воздерживается.