Путин в очередной раз позвонил Лукашенко

Владимир Путин в очередной раз позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин поздравил Лукашенко с днем рождения, главы государств договорились в «ближайшие недели» встретиться в Москве. Нынешний разговор Путина и Лукашенко стал пятым по счету с момента президентских выборов и начала протестов в Белоруссии.

У Лукашенко сейчас нет четкого понимания, какую тактику избрать для стабилизации обстановки в своей стране. Такое мнение в эфире телеканала «Настоящее время» высказал философ, колумнист Европейского радио Максим Горюнов. Лукашенко обладает таким характером и складом ума, что вряд ли будет просить помощи в выборе правильного решения, считает Максим Горюнов.