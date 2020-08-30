Оппозиции в Минске удалось провести Марш мира и независимости в центре города, несмотря на противодействие силовиков. Протестующие без остановки скандировали кричалки, играли на музыкальных инструментах и пели песни. Белорусская оппозиция намерена проводить массовые шествия во всех городах республики каждое воскресенье.

МВД Белоруссии сообщило о задержании более 120 протестующих в Минске. Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова заявила РИА «Новости», что задержанным вменяют участие в несанкционированных массовых мероприятиях.