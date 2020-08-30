Владимир Путин признал прошедшие выборы белорусского президента состоявшимися. Главы государств договорились в ближайшее время встретиться в Москве.

Если Лукашенко останется на своем посту, Белоруссия будет продолжать финансироваться за счет России. Такое мнение в эфире телеканала «Настоящее время» высказал белорусский политолог Андрей Казакевич.

Тем временем МИД Финляндии призвал Белоруссию провести новые выборы. В некоторых других странах выступают за введение санкций против Александра Лукашенко.