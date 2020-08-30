Корреспондент ТАСС Колыганов, задержанный в Минске, после проверки документов освобожден из РУВД «Октябрьское»

Корреспондент ТАСС Иван Колыганов, задержанный сегодня в Минске, после проверки документов освобожден из РУВД «Октябрьское». Он вышел на связь с редакцией и сообщил, что с ним все в порядке и что он возвращается в гостиницу. Колыганов прибыл сегодня в белорусскую столицу для освещения событий в стране.